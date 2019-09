OnePlus introduceert 7T-smartphone met 90Hz-scherm - update

Smartphonefabrikant OnePlus heeft de 7T-smartphone aangekondigd. De telefoon bevat een amoledscherm met verversingssnelheid van 90Hz. De telefoon komt 10 oktober naar Europa en dan maakt de fabrikant ook de prijs bekend.

De OnePlus 7T bevat een amoled-scherm van 6,55" met een resolutie van 2400x1080 pixels, wat gelijk staat aan een beeldverhouding van 20:9. Het scherm ondersteunt hdr10+ en haalt volgens OnePlus een helderheid van 1000cd/m². In het scherm zit een vingerafdruksensor verwerkt. Bovendien heeft het scherm een verversingssnelheid van 90Hz. De OnePlus 7 Pro, het huidige topmodel van de fabrikant, bevat ook een 90Hz-scherm.

De OnePlus 7T heeft een accucapaciteit van 3800mAh met ondersteuning voor Warp Charge 30T via usb-c. Hiermee kan de accu in een half uur tijd tot 70 procent worden opgeladen. OnePlus claimt dat deze nieuwe techniek sneller is dan het huidige Warp Charge 30. De OnePlus 7, die wordt vervangen door de 7T, bevat een accu van 3700mAh die geen Warp Charge ondersteunt.

Aan de achterkant van het toestel bevindt zich een cirkelvormige module met drie camera's. De primaire camera bevat een Sony IMX586-sensor met resolutie van 48 megapixel en een diafragma van f/1.6. Deze camera ondersteunt bovendien een combinatie van optische- en elektronische beeldstabilisatie. De hoofdcamera wordt aangevuld door een camera met 2x-zoomlens met resolutie van 12 megapixel en een 16-megapixelgroothoekcamera. De smartphone heeft ook een macromodus voor foto's. Hiermee kunnen gebruikers objecten fotograferen op een afstand van 2,5 centimeter.

De primaire camera kan gebruikt worden om 4k-video's op te nemen met zestig beelden per seconde. De overige twee camera's kunnen ook gebruikt worden voor het opnemen van video's, maar deze ondersteunen enkel opnames op 1080p met 30fps. De primaire camera kan daarnaast slowmotionvideo's opnemen. Op 1080p doet de 7T dit met 240fps. Wanneer gebruikers de resolutie verlagen naar 720p wordt de framerate verhoogd naar maximaal 960fps. De hoofdcamera heeft een timelapsefunctie en ingebouwde software voor het bewerken van video's. De selfiecamera heeft een resolutie van 16 megapixel met ondersteuning voor elektronische beeldstabilisatie. Deze frontcamera kan video's opnemen in full-hd met dertig beelden per seconde. De frontcamera heeft bovendien een timelapsemodus.

De 7T bevat een Snapdragon 855+-processor met een Adreno 640-gpu. Het toestel bevat 8GB ram en wordt geleverd met 128GB aan opslagcapaciteit. Een optie voor 256GB aan opslagruimte is 'beschikbaar in een geselecteerd aantal markten'. De telefoon bevat geen micro-sd-sleuf, maar ondersteunt wel twee simkaarten. De telefoon is beschikbaar in twee kleuren; blauw en zilver. Ondersteuning voor 5g en Wi-Fi 6 ontbreken.

De OnePlus 7T wordt officieel in Europa uitgebracht op 10 oktober. OnePlus zal op die datum de prijzen en beschikbaarheid bekendmaken. Daarnaast geeft OnePlus aan dat ze op 10 oktober 'aanvullende producten' zullen aankondigen.

Update, 18:05: Volgens techwebsite The Verge gaat de OnePlus 7T 599 dollar kosten. Het gaat hierbij om de variant met 128GB aan opslagruimte. Omgerekend en inclusief btw is dit zo'n 663 euro.