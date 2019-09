OnePlus toont renders van OnePlus 7T met drie camera's aan achterkant

OnePlus heeft renders online gezet van zijn komende smartphone. De drie camera's aan de achterkant zijn horizontaal gepositioneerd in een cirkel. Schetsen tonen een scherm met een kleine druppelvormige inkeping, wat duidelijk maakt dat het om de OnePlus 7T gaat.

De renders geven enkele details over de camera's. De getallen 17, 26 en 51 worden genoemd. Daarmee geeft OnePlus de brandpuntsafstanden aan omgerekend naar fullframe-equivalent. Wat opvalt is dat de ultragroothoekcamera een 17mm-lens heeft. Veel fabrikanten kiezen voor een lens met een grotere beeldhoek. Bij de iPhone 11-toestellen is dat bijvoorbeeld 13mm en bij de Samsung S10-serie is dat 12mm.

Ook de brandpunten lijken aan te geven dat het om de OnePlus 7T gaat, want volgens geruchten krijgt de OnePlus 7T Pro een camera met telelens met '3x zoom'. Om daartoe te komen, is een brandpunt van 78mm nodig. De 51mm die op de render staat, komt overeen met de '2x zoom' die de OnePlus 7T zou krijgen.

In een forumpost schrijft OnePlus het ontwerp van zijn nieuwe 'vlaggenschip' te onthullen en het bedrijf zegt op 26 september meer informatie te geven. De fabrikant toont echter maar één toestel, terwijl er naast de OnePlus 7T ook een OnePlus 7T Pro wordt verwacht. Het Pro-model heeft wellicht dezelfde of een vergelijkbare achterkant.