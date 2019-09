Oracle kondigt Oracle Autonomous Linux aan

Oracle heeft tijdens zijn Code One 2019-conferentie Oracle Autonomous Linux aangekondigd, een besturingssysteem dat patches, updates en configuraties doorvoert zonder menselijke tussenkomst en zonder enige downtime.

Oracle Autonomous Linux is gebaseerd op vooraf geconfigureerde Oracle Linux-images en het doel is om handmatig OS-beheer tot iets van het verleden te maken. De software ontvangt onder andere automatisch beveiligingsupdates voor de Linux-kernel en user space libraries zonder dat rebooten nodig is. Voor de kernelupdates zonder downtime zet Oracle zijn KSplice-techniek in.

Ook diagnostiek en het configureren en optimaliseren van het OS moet automatisch verlopen. Oracle claimt patches voorafgaand aan de verspreiding grondig te testen op basis van ontvangen diagnostische gegevens om te voorkomen dat update de compatibiliteit van applicaties ongedaan maakt.

Onder andere Red Hat-applicaties moeten ongewijzigd kunnen draaien op Oracle Autonomous Linux. Het OS is in combinatie met Oracle Premier Support gratis voor klanten die Oracle Cloud Infrastructure-diensten afnemen.