Oracle toont 'supercomputer' met 1060 Raspberry Pi's

Oracle toont tijdens zijn Oracle Code One 2019-conferentie een cluster bestaande uit 1060 Raspberry Pi 3 B+-singleboardcomputer. De fabrikant lijkt het systeem voor demonstratiedoeleinden ontwikkeld te hebben.

Oracle demonstreerde de Raspberry Pi Supercomputer tijdens Oracle Code One 2019 in een hal met arcadekasten, ontdekte Serve The Home. De Raspberry Pi 3 B+'s zijn in een servercabinet met 2U-racks geplaatst en verbonden via 48-poorts Ubiquiti UniFi-switches met een SFP+ 10GbE-uplink.

De Raspberry Pi's worden van energie voorzien via usb-voedingen. Power-over-ethernet was geen optie volgens Oracle vanwege de warmte- en energieproductie in combinatie met de extra kosten voor PoE-HAT's voor de Raspberry Pi's.

Het systeem is verbonden met een opslagserver, een 1U-systeem van Supermicro met Intel Xeon-cpu, die zorg draagt voor het booten van de singleboardcomputers. Het cluster draait Oracle Autonomous Linux en Java.

Wat de plannen van het bedrijf met de Raspberry Pi Supercomputer zijn, is niet bekend. Waarschijnlijk is het alleen ontwikkeld voor demonstratiedoeleinden.

Oracle Raspberry Pi Supercomputer. Foto: Serve The Home