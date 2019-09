'Medische scans miljoenen personen waren vrij toegankelijk'

De afbeeldingen van medische scans, zoals röntgenfoto's, en bijbehorende data van miljoenen patiënten wereldwijd zijn slecht beveiligd en daardoor eenvoudig in te zien, claimt een Duits onderzoeksbedrijf.

Het Duitse beveiligingsbedrijf Greenbone Networks trof bij onderzoek vijf servers in Duitsland en 187 systemen in de Verenigde Staten met gebrekkige beveiliging aan. Daardoor gaven ze toegang tot patiëntendata zonder dat een wachtwoord nodig was of andere authenticatie aanwezig was. Het bedrijf trof in totaal problemen bij systemen in meer dan 50 landen aan. Het ging daarbij om meer dan 16 miljoen scans, veelal met namen, geboortedata en in sommige gevallen burgerservicenummers. Greenbone Networks rapporteerde zijn bevindingen aan Pro Publica en Bayerische Rundfunk.

Pro Publica trof onder andere een database van het Amerikaanse bedrijf MobilexUSA aan met daarin de namen, geboortedata, doktoren en behandelingen van meer dan een miljoen patiënten. Die gegevens waren met eenvoudige query's op te vragen via internet. MobilexUSA heeft systemen inmiddels beter beveiligd. In Duitsland trok Greenbone aan de bel bij de Bundesamt für Informationsschutz, waarna kwetsbare servers offline zijn gehaald.

De beelden betreffen onder andere röntgen-, ct- en mri-afbeeldingen van scans. Het probleem ligt bij de beveiliging van pacs, oftewel picture archiving and communication systems. Scanners sturen de beelden naar deze pacs voor archivering, zodat medische instanties ze daarna kunnen opvragen. De verbinding tussen deze servers is gebaseerd op de Dicom-standaard, die zijn oorsprong in de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft. Bij de implementatie van de pacs en Dicom worden regelmatig niet de juiste beveiligingsvoorschriften in acht genomen, waardoor de systemen direct op internet zijn aangesloten, zonder maatregelen als firewalls en vpn's.

De Medical Imaging & Technology Alliance, de organisatie die de ontwikkeling van de standaard overziet, erkent dat er honderden servers onbeschermd op internet zijn aangesloten, maar wijst voor de verantwoordelijkheid naar de beheerders van de systemen. Uit antwoorden op vragen over de verantwoordelijkheid blijkt dat een werkgroep voor de ontwikkeling van Dicom niet erg actief was de afgelopen twintig jaar en de beveiliging niet hoog op de prioriteitenlijst had staan.