'Google vergaart medische data miljoenen Amerikanen zonder hen in te lichten'

Google is betrokken bij een voorheen onbekend project waarbij het gedetailleerde medische gegevens van miljoenen Amerikanen verzamelt en verwerkt, zonder dat de patiënten of doktoren daarvan op de hoogte zijn gesteld, meldt de WSJ op basis van bronnen en documenten.

Het initiatief, dat de codenaam Project Nightingale zou dragen, draait om de persoonlijke medische informatie van miljoenen Amerikanen uit 21 verschillende staten, stelt de WSJ op basis van ingewijden en interne documenten. Het project begin vorig jaar en betreft Ascension, het op één na grootste medische gezondheidssysteem in de VS. Dit is een Katholieke organisatie met 2600 ziekenhuizen, medische posten en andere faciliteiten. Het delen van de data zou de afgelopen zomer in een stroomversnelling zijn gekomen, stelt de WSJ op basis van de documenten.

De data zou bijvoorbeeld laboratoriumresultaten omvatten, maar ook medische diagnoses en ziekenhuisdossiers. Er zou een complete gezondheidsgeschiedenis mee zijn samen te stellen, inclusief de namen van de patiënten en hun geboortedata. Minstens 150 Google-medewerkers zouden toegang hebben tot veel van de data van tientallen miljoenen patiënten, stelt een persoon die bekend zou zijn met de materie. Sommige Ascension-medewerkers zouden vragen hebben gesteld over de manier waarop de data wordt verzameld en gedeeld, zowel vanuit technologisch en ethisch oogpunt.

Googles cloudonderdeel zou aan dit project deelnemen om via de data nieuwe software te ontwerpen, in combinatie met de inzet van kunstmatige intelligentie en machinelearning, zodat er suggesties kunnen worden gegeven voor aanpassingen in de zorgverlening voor individuele patiënten. Medewerkers van Googles moederbedrijf Alphabet zouden toegang tot patiënteninformatie hebben, waaronder ook medewerkers van Google Brain, een onderzoeksdivisie van het bedrijf.

Ascension zou met dit project de zorgverlening willen verbeteren, onder meer omdat het tot nu toe een relatief traag, gedecentraliseerd systeem gebruikt. Het bedrijf zou echter ook data willen vergaren zodat meer tests kunnen worden uitgeschreven, of zodat bepaald kan worden waar er meer geld aan een individuele patiënt kan worden verdiend, zo zou uit documenten blijken.

Een Google-woordvoerster stelt dat het project voldoet aan federale medische wetten en dat er sprake is van robuuste beschermingen voor patiëntgegevens. Een woordvoerder van Ascension wilde geen commentaar gegeven. Dit project en het handelen van Google zou volgens privacy-experts in lijn zijn met de regels van de Amerikaanse Health Insurance Portability and Accountability Act uit 1996. Deze wet bepaalt dat ziekenhuizen data met zakenpartners mogen delen, zonder de patiënten hiervan op de hoogte te stellen, mits de informatie gebruikt wordt om de betreffende entiteit te helpen zijn gezondheidstaken uit te voeren.