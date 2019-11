Chrome gaat weergeven wanneer websites traag laden

Google gaat in Chrome aangeven wanneer websites traag laden. Hoe dat precies moet gebeuren is nog niet bekend, maar het bedrijf wil dat in ieder geval duidelijk maken terwijl de website nog aan het laden is.

Google wil de komende tijd gaan experimenteren met manieren om trage websites aan te duiden in de browser. In een blogpost die Google daarover heeft geschreven staat niets over de zoekmachine zelf en of de indicatie daar ook bij komt te staan. Google zegt nog niet te weten hoe de functie er exact uit komt te zien, maar het bedrijf wil verschillende manieren uitproberen om dat te doen.

Eén van die manieren is om tijdens het laden van een webpagina een waarschuwing te tonen. Daarin staat dan dat een pagina 'meestal traag laadt'. Aanvankelijk kijkt Google daarvoor naar eerdere laadtijden. Later wil het bedrijf mogelijk ook voorspellingen doen op basis van de netwerksnelheid en het toestel van de gebruiker. Ook denkt het bedrijf erover de kleur van de laadbalk te veranderen. Een groene laadbalk zou dan kunnen betekenen dat een website sneller laadt dan gemiddeld. Uiteindelijk zou de voorspelde laadtijd in het contextmenu bij een link moeten komen te staan zodat gebruikers al weten hoe snel een site laadt vóór zij erop klikken.

Snelheid is altijd een belangrijk onderdeel geweest voor Google. Sinds een paar jaar is de snelheid van websites een belangrijke factor in zoekmachineoptimalisatie. Snellere laadtijden zorgen ervoor dat een website hoger in de zoekresultaten verschijnt.