Google gaat 'houdbaarheid' Chromebooks op apparaat weergeven

Google gaat via Chromebooks zelf aangeven hoe lang het apparaat nog met automatische updates wordt ondersteund. Nu moeten gebruikers nog naar een supportpagina om daarachter te komen. Google bekijkt of de Auto Update Expiration-tijd van 6,5 tot 7 jaar nog voldoet.

Google heeft vorige week de Auto Update Expiration-periode van veel Chromebooks verlengd, maar nog altijd is een lijst met data op de supportpagina de enige manier voor consumenten om erachter te komen wanneer hun specifieke apparaat end-of-life wordt. Daarin komt in de toekomst verandering, vertelde Kan Liu, director van Chrome OS, tegen Tweakers. "Als gebruiker kun je dan ergens in het apparaat zien per wanneer de ondersteuning eindigt", zegt Liu.

Wanneer Google de functionaliteit toevoegt, is niet bekend. Momenteel kunnen beheerders van de Admin-console van Chrome Education Upgrade- of Chrome Enterprise Upgrade-apparaten de uiterste 'houdbaarheidsdatum' wel inzien, maar consumenten niet. De eerste generaties Chromebooks kregen vijf jaar ondersteuning. Volgens Liu dacht het Chrome OS-team daarna dat 6,5 tot 7 jaar ondersteuning lang genoeg was. "De gemiddelde gebruiksduur van een computer was 3 tot 4 jaar, maar computers werden steeds beter en gebruikers gingen ze steeds langer gebruiken." Zijn team bekijkt nu of de periode van 6,5 tot 7 jaar nog steeds de juiste termijn is.

Elke Chromebook heeft zijn eigen expiration date. Volgens Liu bezorgt de ondersteuning Google veel werk. "De hele vloot Chromebooks beslaat inmiddels honderden modellen. We beheren de updates en maken de updates, we moeten de kernel updaten, drivers aanpassen en de updates testen. Dat kost ons veel."

Google begon in 2011 met de levering van Chromebooks in Nederland. Van die eerste generaties is de ondersteuning inmiddels verlopen en bijvoorbeeld ook Googles eigen high-end Pixel-laptop uit 2013 krijgt geen updates meer. Wel maakte het bedrijf vorige week bekend dat veel modellen langer ondersteuning krijgen, boven op de eerder gecommuniceerde termijn. Veel modellen krijgen een jaar extra, sommige wat minder lang en sommige langer. De Google Pixel Slate van vorig jaar is bijvoorbeeld vanaf juni 2026 in plaats van juni 2024 eol.

Chrome OS was oorspronkelijk sterk gericht op het gebruik van webapps en Google opende al snel de Chrome Web Store, waar gebruikers terechtkonden voor webapps. Die winkel krijgt de nodige kritiek, omdat Google deze al lang geen update meer heeft gegeven en er niet meer naar om lijkt te kijken. Het bedrijf lijkt ook niet van plan om zich weer meer op de Chrome Web Store te richten, afgaande op uitspraken van Liu. "Om eerlijk te zijn is de winkel nooit echt succesvol geworden. We zijn die ooit begonnen als aanvulling op zoeken als manier om webapps te vinden, maar mensen zijn zo gewend aan zoeken en dat gaat net zo gemakkelijk. De Chrome Web Store is voor ons niet zo belangrijk als bestemming om zoveel mogelijk gebruikers naartoe te leiden, het is een manier voor gebruikers om de beste webapplicaties te ontdekken."

De Chrome OS-topman maakte verder bekend dat Google ernaar streeft om begin volgend jaar de ondersteuning voor Linux-apps breed uit te rollen. Die ondersteuning is nu nog in bèta. Google werkt onder de naam Crostini aan de ondersteuning voor Linux-containers. Volgens Liu gebruiken veel ontwikkelaars de mogelijkheden al, onder andere om bijvoorbeeld Emacs of Visual Studio Code te draaien op Chromebooks.

De Linux-ondersteuning moet Chromebooks interessanter maken voor de enterprisemarkt, een segment waar Chrome OS een marktaandeel van slechts één tot drie procent heeft. Google is met Chromebooks volgens Liu wel 'veruit' marktleider op de educatieve markt in de Verenigde Staten en Nederland. Op de markt voor consumentenlaptops zou het besturingssysteem inmiddels een marktaandeel van zo'n vijftien procent hebben. "De enterprisemarkt is voor ons absoluut de groeimarkt", aldus Liu. Die markt biedt volgens Liu wel de nodige uitdagingen vanwege de vele regelmatige updates van Chrome OS. "Beheerders vinden de veiligheid en het beheer wel fijn, maar waar ze vaak mee te maken hebben, is dat bedrijfsapps die in een ver verleden voor Windows geschreven zijn ook moeten werken." Daarnaast is de ondersteuning voor hardware voor de enterprisemarkt belangrijk; componenten moeten snel beschikbaar zijn, wat distributie-uitdagingen met zich meebrengt.