Toekomstige Chromebooks kunnen Linux draaien als virtuele machine

Alle toekomstige Chromebooks kunnen Linux draaien. Volgens Google krijgen alle laptops met Chrome OS ondersteuning voor Crostini, waarmee Linux-apps in een virtuele machine kunnen draaien.

Google maakte de nieuwe plannen volgens ZDnet bekend tijdens ontwikkelaarsconferentie I/O, die deze week plaatsvindt. Alle nieuwe Chromebooks krijgen dan ondersteuning voor Crostini, een feature die Google vorig jaar aankondigde voor een beperkt aantal Chromebooks zoals de Pixelbook.

Met Crostini wordt er een Linux-distributie genaamd Termina in een virtuele machine gedraaid. Dat is een aangepaste versie van Debian 9.0 Stretch. In die virtuele machine is het mogelijk Linux-applicaties of andere distro's zoals Ubuntu te draaien. Voor de introductie van Crostini was het ook al wel mogelijk andere Linux-distributies te installeren, maar dat was een omslachtig proces en er moesten verschillende veiligheidsfuncties voor worden uitgeschakeld.

Termina wordt geïntegreerd in het besturingssysteem zodat het mogelijk is om bijvoorbeeld documenten te openen in een Linux-applicatie zoals LibreOffice. Volgens Google heeft Crostini wel een aantal beperkingen binnen het systeem. Zo is het niet mogelijk om de microfoon van een computer vanuit de VM te benaderen, en het is ook niet mogelijk om andere besturingssystemen zoals Windows te installeren.