Uber-aandelen zijn na eerste beursdag minder waard dan bij opening

De prijs van Uber-aandelen is direct na de beursgang van het bedrijf met ruim zes procent gedaald. De openingskoers lag op 42 dollar, zo'n drie dollar lager dan de aanvankelijke introductiekoers.

In totaal heeft het bedrijf nu een waardering van 72 miljard dollar, omgerekend zo'n 64 miljard euro. De beursgang van Uber Technologies is één van de grootste in de Amerikaanse geschiedenis. Slechts een handvol bedrijven waren bij beursgang méér waard.

Uber maakte het aandeel beschikbaar voor 45 dollar, omgerekend iets meer dan veertig euro. Dat is al lager dan veel analisten verwachtten; zij waardeerden het bedrijf aanvankelijk op 120 miljard dollar. Inmiddels worden de aandelen nu voor nog minder verkocht dan bij de opening van de beurs.

Investeerders wachtten al jaren op de beursgang van Uber. Het bedrijf bestaat al sinds 2009 maar was altijd privaat, en maakt nog steeds geen winst. Jaarlijks draait het bedrijf miljardenverliezen; in 2018 ging het om 2,8 miljard euro. Desondanks verwachtten analisten veel van de beursgang. Een mogelijke oorzaak voor de onverwacht lage prijs is het feit dat concurrent Lyft twee maanden geleden naar de beurs ging, maar daarvan daalde de waarde met bijna een derde.