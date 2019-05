Skikk brengt gamelaptops met 4k-oled-scherm uit vanaf 1569 euro

Skikk brengt laptops uit die gebruikers deels kunnen configureren met daarin een 4k-oled-scherm. Het gaat om een 15,6"-paneel dat waarschijnlijk door Samsung wordt gemaakt. De goedkoopste configuratie met GTX 1660 Ti kost 1569 euro.

Skikk heeft drie configuraties met het 15,6"-oled-paneel op zijn website staan. Die hebben allemaal een Core i7-9750H-processor, 8GB ram en een 120GB-ssd. Er zijn modellen met een GTX 1660 Ti, RTX 2060 of RTX 2070, voor prijzen van respectievelijk 1569, 1649 en 1899 euro. In alle gevallen gaat het om configuraties zonder Windows. Gebruikers kunnen zelf meer geheugen of opslag kiezen tegen een meerprijs.

De laptops zijn leverbaar binnen 5 tot 8 werkdagen en daarmee lijkt Skikk de eerste fabrikant te zijn die laptops met het 15,6"-oled-paneel kan leveren in de Benelux. Begin dit jaar zagen we op de CES-beurs laptops van verschillende merken, die allemaal voorzien waren van een 4k-oledpaneel van Samsung. Er zijn voor zover bekend geen andere fabrikanten die zo'n paneel maken op dit formaat. Hoewel Dell, Razer, HP en Lenovo dus eerder laptops met een oled-scherm aankondigden, zijn die nog niet te koop.

Skikk-laptops zijn zogenaamde barebones, die maken gebruik van een chassis waar verschillende merken hun naam op plakken. De hardware die de fabrikant gebruikt is veelal afkomstig van het Taiwanese Clevo. Ook bijvoorbeeld Medion maakt gamelaptops op basis van Clevo-barbones; mogelijk verschijnen er binnenkort dus ook van andere merken oled-laptops.