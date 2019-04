Nieuwe Dell XPS 15 met GTX 1650-gpu en optioneel oledscherm komt in juni

Dell brengt in juni een nieuwe versie van zijn XPS 15-laptop uit. Het nieuwe model krijgt Core H-processors van de negende generatie, een GTX 1650-gpu en een 4k-oledscherm is beschikbaar als optie. De webcam verhuist naar de bovenste schermrand.

Dell heeft de nieuwe XPS 15 nog niet officieel aangekondigd, maar Frank Azor, topman van de Dell XPS- en Alienware-afdelingen, maakt de details bekend tegenover The Verge. Er zijn nog geen foto's gepubliceerd van de nieuwe XPS 15, maar het uiterlijk zou vergelijkbaar zijn met de huidige versie, op de plaatsing van de webcam na.

Bij de huidige XPS 15 zit de webcam in de onderste schermrand. Dat was eerder ook zo bij de XPS 13 en van dat model heeft Dell al een nieuwe versie uitgebracht met de webcam bovenin het scherm. Het nieuwe model zou wat prijs betreft vergelijkbaar zijn met de huidige versies. Op de Nederlandse Dell-website kost het goedkoopste model momenteel 1619 euro.

Dell gaat varianten uitbrengen met octacore-processors. Intel kondigde deze Core i9-9980HK en Core i9-9880H dinsdag aan. Waarschijnlijk komen er ook varianten met hexacores zoals de Core i7-9750H. De videokaart in het nieuwe model is de GeForce GTX 1650 die Nvidia dinsdag aankondigde. In de huidige XPS 15 zit een GTX 1050 Ti.

Als de nieuwe XPS 15 in juni uitkomt, zal er ook een model zijn met een 4k-oledscherm. Begin dit jaar werd al bekendgemaakt dat er zo'n uitvoering kwam. Dell gebruikt daarvoor het 15,6"-oledpaneel van Samsung, dat naar meerdere laptops zal komen. De meerprijs van het oledscherm is nog niet bekend.

De huidige Dell XPS 15 9570

Dell kondigde dinsdag meer nieuwe laptops aan met de Intel-processors van de negende generatie en de nieuwe GeForce-gpu's. Er komen nieuwe varianten van de Dell G5- en G7-gamelaptops en ook de Alienware m15 en m17 zijn voortaan uit te rusten met de GTX 1650 of 1660 Ti. Eind mei komt er ook een variant van de Dell G7 15 met het 4k-oledscherm. De prijs daarvan is nog niet bekend.