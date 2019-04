Nvidia brengt GeForce GTX 1650-videokaart voor desktops en laptops uit

Nvidia heeft de GeForce GTX 1650 officieel aangekondigd. De 149 dollar kostende videokaart heeft 896 cudacores en 4GB gddr5. De tdp is 75 watt, waardoor er geen extra voedingsstekker nodig is. Nvidia brengt de gpu ook naar laptops, net als de GTX 1660 Ti.

De GeForce GTX 1650 is voorzien van een TU117-gpu; dat is een Turing-gpu die net als de andere recente GTX-kaarten geen RT-cores voor raytracing heeft. De specificaties van de GTX 1650 komen overeen met de informatie die vorige week al naar buiten kwam. Zo heeft de kaart 896 cudacores, 4GB gddr5-geheugen en een 128bits-geheugenbus.

Nvidia brengt geen eigen Founders Edition van de kaart uit, maar noemt wel een adviesprijs van 149 dollar. Voor dat bedrag verschijnen waarschijnlijk de meest eenvoudige uitvoeringen, terwijl videokaartfabrikanten ook duurdere modellen zullen uitbrengen met bijvoorbeeld luxe koelers of hogere kloksnelheden. Standaard heeft de gpu een kloksnelheid van 1485MHz met een boostclock van 1665MHz.

Volgens Nvidia is de GTX 1650 bij games in full-hd-resolutie tot 70 procent sneller dan de GTX 1050. De fabrikant heeft reviewers niet vooraf van drivers voorzien. Hoewel Tweakers een GTX 1650-kaart in huis heeft, kon het die cijfers dus nog niet controleren.

GTX 1650 GTX 1660 GTX 1660 Ti RTX 2060 Gpu TU117 TU116 TU116 TU106 Cuda-cores 896 1408 1536 1920 Gpu-snelheid 1485MHz 1530MHz 1500MHz 1365MHz Boostsnelheid 1665MHz 1785MHz 1770MHz 1680MHz Geheugen 4GB gddr5 6GB gddr5 6GB gddr6 6GB gddr6 Geheugenbus 128bit 192bit 192bit 192bit Introductiedatum 23 april 14 maart 22 februari 7 januari

Nvidia kondigt tegelijkertijd laptopversies van de GTX 1650 en 1660 Ti aan. Er komen reguliere varianten met een tdp van respectievelijk 50W en 80W en zuinige Max-Q-versies met tdp's van 35W en 60W. Van de GTX 1660 die voor desktops is uitgekomen, komt vooralsnog geen laptopvariant. Volgens Nvidia komen er binnenkort tachtig laptops uit waar de nieuwe GTX-gpu's in zitten, met prijzen vanaf 800 dollar. Halverwege mei zouden de meeste van die tachtig modellen beschikbaar moeten zijn.