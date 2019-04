It-bedrijf moest wachtwoord overhandigen voor keyserver crimineel pgp-netwerk

It-bedrijf Dahvo is door de Nationale Politie gevorderd het wachtwoord te overhandigen voor de keyserver van het criminele pgp-netwerk van Ennetcom. Daardoor kon justitie het netwerk, wat door criminelen werd gebruikt om met elkaar te communiceren, in 2016 ontmantelen.

Dat schrijft De Telegraaf op basis van ingelezen stukken en gesprekken met het openbaar ministerie. Daaruit blijkt dat it-bedrijf Dahvo door middel van een officiële vordering bevolen is om mee te werken aan het onderzoek naar het Ennetcom-netwerk. Dit bedrijf leverde technische ondersteuning aan het netwerk en had beschikking tot het wachtwoord van de keyserver. Toen het OM dit wachtwoord kreeg kon het de versleutelde berichten lezen die via het netwerk zijn gestuurd.

Eerder bleef het onduidelijk hoe de politie precies aan de encryptiesleutels kwam. Zo werd twee jaar geleden gesuggereerd dat de sleutels op de Ennetcom-servers stonden en ook via dat bedrijf zijn verkregen. Danny M., eigenaar van Ennetcom, werd daardoor bedreigd vanuit de onderwereld en verdween uit Nederland, aldus De Telegraaf. Nu blijken de encryptiesleutels via de mede-eigenaar van het it-bedrijf Dahvo te zijn verkregen. Volgens de krant heeft de justitie geen deal of andere afspraken met hem gemaakt. Zijn rol was eerder niet genoemd vanwege 'onderzoeksbelangen'. Volgens M. bewaarde Dahvo ook 'tegen alle afspraken in oude data, die daardoor nu in handen van de politie kon vallen', schrijft De Telegraaf.

Ennetcom verkocht aangepaste BlackBerry-telefoons die toegang hadden tot het pgp-netwerk voor 1500 euro. Criminelen konden hiermee via versleutelde berichten met elkaar communiceren. De server voor de berichten stond in Canada, eind 2016 kreeg de Nederlandse politie hier toegang toe. Mede dankzij de medewerking van de mede-eigenaar van Dahvo kon de politie ruim 4,6 miljoen berichten lezen van 40.000 smartphones. Met de hulp van de ontsleutelde berichten probeert de politie eerder onopgeloste misdrijven en liquidaties op te lossen.