BlackBerry Messenger is na 13 jaar op zwart gegaan

BlackBerry Messenger is afgelopen vrijdag op zwart gegaan. Het gebruikersaantal van de dienst daalde al langer en het bedrijf heeft daarop besloten om er een punt achter te zetten. Wel is de enterprise-variant van BBM opengesteld voor individuele gebruikers, om de fanatici te herbergen.

"We hebben onze ziel en zaligheid in deze dienst gestopt en we zijn trots op wat we tot nu toe gebouwd hebben," schreef BlackBerry in een blogpost ten tijde van de aankondiging. "De technologiesector is echter erg veranderlijk en ondanks dat we ons best deden, zijn gebruikers overgestapt naar andere diensten".

In zijn hoogtijdagen, zo rond 2012, had BlackBerry wereldwijd meer dan 75 miljoen abonnees voor zijn diensten, maar inmiddels is de marktpositie van het bedrijf aanzienlijk verslechterd, hoofdzakelijk dankzij felle concurrentie van iOS en Android. Het bedrijf houdt zich tegenwoordig niet meer bezig met eigen telefoons met zijn eigen BlackBerry OS, maar brengt nu Android-toestellen uit, veel met een fysiek toetsenbord. Ook zijn apps zijn beschikbaar voor Android.

BlackBerry heeft overigens rechtszaken lopen tegen Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat en Twitter lopen voor patentinbreuk. BlackBerry is van mening dat de bedrijven profiteren van technologieën waar BlackBerry patent op heeft.