WSJ: Amerikaanse Justitie bereidt zich voor op nieuw antitrust-onderzoek Google

De Amerikaanse Justitie bereidt een antitrust-onderzoek voor, gericht op Google. Dat melden bronnen van The Wall Street Journal. Het overheidsorgaan zou de zakenpraktijken van Google's zoekafdeling en andere onderdelen onder de loep willen nemen.

De bronnen van The Wall Street Journal blijven anoniem. Via de officiële kanalen wil het Amerikaanse departement van Justitie niet bevestigen of ontkennen dat een onderzoek ophanden is. Tegenover Reuters weigert Google commentaar. Dat medium schrijft verder dat het onderzoek wederom gericht zou zijn op hoe Google de voorkeur geeft aan zijn eigen diensten in zijn zoekresultaten.

In 2013 rondde de Amerikaanse Federal Trade Commission ook al een antitrust-onderzoek naar Google af. Het resultaat daarvan was onder andere dat Google zijn zoekresultaten vrijwillig vriendelijker maakte voor concurrenten. Destijds uitte Microsoft al zijn bedenkingen over het feit dat Google zijn eigen diensten voortrekt in zijn zoekresultaten en dat is waar het antitrust-onderzoek naar verluidt nu dus over gaat.

De Europese Commissie legde Google in maart van dit jaar een boete van 1,49 miljard euro op voor machtsmisbruik met zijn AdSense-platform. De handelswijze van Google zou volgens de Eurocommissaris voor mededinging hebben geleid tot een 'vicieuze cirkel', waarbij concurrenten van AdSense niet konden groeien of concurreren.