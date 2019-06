Google tekent beroep aan tegen Europese boete voor machtsmisbruik AdSense

Google heeft beroep aangetekend tegen de boete van 1,49 miljard euro die de Europese Commissie oplegde voor machtsmisbruik met advertentieplatform AdSense. Google is het niet eens met de boete.

Google diende het beroep in bij het Gerecht van de Europese Unie in Brussel, meldt de Britse krant The Telegraph. Het Gerecht zal zich daarbij buigen over de vraag of de Commissie de boete terecht heeft gegeven en of de hoogte van de boete in lijn is met de overtreding. Google vindt van niet, maar heeft geen uitleg gegeven op welke punten het beroep zich richt.

Google kreeg de boete in maart. Dat gebeurde wegens machtsmisbruik met advertentieplatform AdSense, waarmee beheerders advertenties op eigen sites kunnen plaatsen. Allereerst waren er exclusiviteitsclausules, zodat zoekadvertenties van concurrenten van AdSense geen kans maakten. Ten tweede heeft Google bedongen dat de directe partners een minimaal aantal zoekadvertenties van Google moesten plaatsen en dat die op de zichtbaarste en winstgevendste plekken van de websites moesten worden getoond. Ten derde moesten websites schriftelijke toestemming krijgen van Google om over te gaan tot een wijziging van de weergave van advertenties van concurrenten. Dat gebeurde tussen 2006 en 2016.