Google breidt Belgisch datacentrum uit met vierde complex

Google breidt zijn datacenter in het Belgische Saint-Ghislain uit met een vierde locatie. De bouw van het nieuwe complex moet in 2021 gereed zijn. In totaal heeft Google dan 1,6 miljard euro geïnvesteerd in zijn Belgische datacenter.

De bouw van de vierde datacenterlocatie in Saint-Ghislain betekent volgens HLN een investering van zeshonderd miljoen euro. "Daarnaast ondersteunen we ook actief de lokale ngo’s, gemeenschapsgroepen, scholen en bedrijven in de buurt van Saint-Ghislain en Bergen", stelt Frédéric Descamps, Data Center Facilities Manager bij Google. Hij gaf geen schattingen hoeveel nieuwe banen er op korte en lange termijn te verwachten zijn door de uitbreiding.

Vorig jaar opende Google zijn derde complex van het datacenter in Saint-Ghislain. Met de bouw daarvan was 250 miljoen euro gemoeid. Het is niet bekend hoeveel groter het nieuw aangekondigde deel van het complex gaat worden.

Google investeert wereldwijd in de uitbreiding van zijn datacenters. Vorige week nog maakte het bedrijf bekend zijn datacenter in het Finse Hamina uit te breiden. Ook in die uitbreiding investeerde Google zeshonderd miljoen euro, meldt Reuters. Daarnaast heeft Google plannen voor een nieuw datacenter in het Nederlandse Noord-Holland. Het bedrijf heeft al een datacentrum in de Groningse Eemshaven.