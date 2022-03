Microsoft begint bouw nieuw datacenter in Noord-Holland zonder vergunning

Microsoft is in de Wieringermeerpolder in Noord-Holland gestart met de bouw van een tweede datacenter, zonder dat de benodigde vergunning rond is. De gemeente wil die vergunning op korte termijn verstrekken, maar de gemeenteraad is daarover verdeeld.

In november is de bouw van Microsofts tweede datacenter van start gegaan zonder dat de daarvoor benodigde omgevingsvergunning is afgegeven, schrijft NRC. De gemeente Hollands Kroon, die daarover gaat, zou wel voornemens zijn om die op korte termijn te verstrekken. Volgens NRC wijkt de gang van zaken af met andere regio's in Nederland; daar worden vergunningen voor datacenters verstrekt door de provincie.

Raadsleden voelen zich volgens het NRC overvallen door een lijst van 'lopende initiatieven', die het college wil accommoderen. Verschillende gemeenteraadsleden zijn het niet eens met de komst van meer datacenters. Er is onder andere kritiek op het feit dat Microsoft geen bestemming heeft voor overtollige warmte van de datacenters.

NRC schrijft in een achtergrondartikel dat er steeds meer verzet is tegen de komst van grote datacenters in Noord-Holland. Dat verzet komt onder meer vanuit landbouworganisatie LTO. Die organisatie voert campagne tegen de komst van nieuwe datacenters, omdat die de grondprijzen opstuwen. Ook is er kritiek op het grote beroep dat de datacenters doen op groene stroom.

Volgens de landbouworganisatie gaat de gemeente niet over de noodaggregaten die nodig zijn bij het nieuwe Microsoft-datacenter, maar moet de provincie daarover beslissen. Dat onderschrijft een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat tegenover NRC. De gemeente Hollands Kroon zegt zelf over datacenters in de regio te beslissen, omdat het Nederlandse energienet zeer betrouwbaar is en 'noodstroomaggregaten alleen in een noodscenario in werking treden'. Volgens Microsoft is de gemeente 'altijd het bevoegd gezag' geweest.

In de gemeente Hollands Kroon staan al twee grote datacenters van Google en Microsoft. Volgens de planning komen daar nog eens vijf bij, staat in een memo van het college, waarmee de oppervlakte van datacenters in de polder groeit van 60 naar 230 hectare.

Update, donderdag: Microsoft heeft een reactie gegeven aan de hand van de berichtgeving. Die is hieronder in zijn geheel te lezen:

"Microsoft is begonnen met voorbereidend werk voor de uitbreiding van het datacenter, waaronder werkzaamheden als het gereedmaken van de bovengrond, tijdelijke drainage en het aanbrengen van hekken. Dit voorbereidende werk gebeurt voor eigen rekening en in overleg met de gemeente. De daadwerkelijke bouw begint pas als alle vergunningen verleend zijn."