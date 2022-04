Google neemt datacentrum in Middenmeer in bedrijf

Google neemt deze week zijn datacentrum in Middenmeer in gebruik. Het is het tweede datacenter van Google in Nederland. Het bedrijf is ook bezig met het uitbreiden van zijn bestaande datacenter in Eemshaven.

In 2018 bleek dat Google een tweede datacentrum in Nederland wilde bouwen. Die bouw is afgerond en deze week schakelt Google het datacentrum in. Het complex staat in Middenmeer in Noord-Holland, waar Microsoft ook een datacentrum heeft. Google heeft al een datacenter in Eemshaven in Groningen en is bezig met een uitbreiding van die locatie. Ook komt er een tweede complex naast het bestaande datacenter. Die uitbreidingen moeten volgend jaar gereed zijn.

Google benadrukt in zijn aankondiging over de inschakeling van het Middenmeer-datacenter het bedrag dat het geïnvesteerd heeft, de hoeveelheid banen die er mee gemoeid zijn, de toename van efficiëntie en de overeenkomsten die het heeft gesloten over de afname van hernieuwbare energie.

De komst van nieuwe datacenters in Nederland ligt onder vuur na onder andere een recente uitzending van Zondag met Lubach en een artikel in NRC. Bij die publicaties werd gesteld dat de datacenters gebruikmaken van grote hoeveelheden energie van windmolens die met subsidie van de Nederlandse overheid zijn gebouwd. Ook gaan de publicaties in op de verwachte verdere groei van datacenters in Nederland, de langdurige impact op de energievoorziening en de tendens om projecten in gang te zetten voordat de vergunningen verleend zijn.

Naast de uitbreidingen van Google is onder andere een nieuw datacentrum van Microsoft in Middenmeer in aanbouw en bouwt een groot Amerikaans bedrijf een zogenoemd hyper-scaledatacenter in Zeewolde.