Microsoft neemt tien jaar lang alle energie af van nieuw windmolenpark Nuon

Nuon heeft een overeenkomst gesloten met Microsoft voor het leveren van windenergie. Nuon gaat daarvoor het Wieringermeer-windmolenpark bouwen. Microsoft neemt de volledige energieproductie van het windmolenpark tien jaar lang af.

Nuon zegt in een persbericht dat de bouw in 2018 begint en dat vanaf 2019 de eerste elektriciteit wordt geproduceerd. Microsoft gaat de energie gebruiken voor zijn datacenter in Middenmeer. Het windmolenpark komt in de buurt van het datacenter te liggen en zal uiteindelijk honderd windmolens omvatten.

Het windmolenpark zal als het gereed is, per jaar ongeveer 1,3 miljard kWh produceren. Dat is volgens Nuon vergelijkbaar met het gebruik van zo'n 370.000 huishoudens. Met de bouw van het park is een investering van tweehonderd miljoen euro gemoeid. Details over de financiële deal tussen Microsoft en Nuon zijn niet bekendgemaakt.