Nederland krijgt grote testfaciliteit voor windturbines

Een consortium van bedrijven en TNO bouwt naar eigen zeggen de grootste testfaciliteit voor windturbinebladen. De faciliteit komt te staan in Wieringerwerf in Noord-Holland en moet in november zijn afgerond.

Windturbines worden steeds groter, omdat grotere rotors de kosten van windenergie per kWh verlagen. Om die steeds grotere rotorbladen te testen, bouwt TNO samen met GE Renewable Energy en LM Wind Power de testfaciliteit. Op die locatie moet het mogelijk worden om de sterkte en het dynamisch gedrag van de rotorbladen te testen en te meten. De inzichten moeten toekomstige ontwerpen verbeteren.

De faciliteit komt te staan bij het WMC Technology Center van LM Wind Power in Wieringerwerf. Dat is een Deens bedrijf dat rotorbladen voor windmolens produceert. Het bedrijf wil zijn ontwerpen voor 'ultragrote rotorbladen' uitrekken en verbeteren aan de hand van opgedane kennis.