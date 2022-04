'Japan en Zuid-Korea hebben grote voorsprong in race om accutechnologie'

Aziatische bedrijven nemen negen plekken in bij de top tien grootste wereldwijde aanvragers van batterijoctrooien. Met name Japan en Zuid-Korea zijn sterk vertegenwoordigd. Nederlandse bedrijven vroegen 179 internationale octrooien aan.

Samsung vroeg wereldwijd de meeste octrooien over batterijtechnologie aan, gevolgd door Panasonic, LG Electronics, Toyota en Bosch. Deze top vijf was tussen 2000 en 2018 verantwoordelijk voor meer dan een kwart van alle internationale octrooifamilies voor batterijtechnieken. Binnen Europa is Duitsland dominant met het aantal octrooien voor batterijtechnologie. Het land telt 5080 octrooien en blijft daarmee Frankrijk met 1354 en het Verenigd Koninkrijk met 652 octrooien voor. Nederland komt tot 179 internationale octrooien in deze periode.

In de VS en Europa zijn kleinere bedrijven en universiteiten en onderzoeksinstellingen voor een aanzienlijk deel verantwoordelijk voor de aanvragen. In Europa is bijvoorbeeld respectievelijk 15,9 procent en 12,7 procent van de aanvragen afkomstig van die sectoren. In Japan bedragen die percentages slechts 3,4 procent en 3,5 procent.

Dat batterijtechnologie belangrijker is geworden blijkt uit de stijging van het aantal octrooi-aanvragen hiervoor. Sinds 2000 dienden bedrijven wereldwijd meer dan 65.000 internationale octrooifamilies in voor elektriciteitsopslag. Sinds 2005 bedroeg de jaarlijkse groei 14 procent, tegenover een gemiddelde jaarlijkse stijging over alle gezamenlijke technologiegebieden over dezelfde periode van 3,5 procent.

De meeste aanvragen betroffen li-ion-technologie en dan met name voor elektrische voertuigen. De technieken zijn daarbij gericht op het verbeteren van het vermogen, de duurzaamheid, de snelheid van het laden en ontladen en de recyclebaarheid. De aanvragen voor redoxflowbatterijen, een soort schaalbare oplaadbare brandstofcellen, en supercondensatoren, die een aanvulling op li-ion kunnen zijn, zitten in de lift.

De verwachting is dat de markt voor de opslag van elektriciteit nog een enorme groei kan doormaken. Volgens het Internationaal Energieagentschap is in 2040 wereldwijd bijna 10.000 gigawatt-uur aan energieopslag nodig om de klimaatdoelstellingen te behalen. Dat is vijftig keer de omvang van de huidige markt. De cijfers blijken uit onderzoek van het Europees Octrooibureau en het Internationaal Energieagentschap.