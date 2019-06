Elon Musk: het duurt niet lang meer voordat een Tesla bereik van 644km haalt

Tijdens een vergadering van Tesla-aandeelhouders heeft topman Elon Musk in een presentatie laten weten dat het niet lang meer duurt voordat het bedrijf een auto uitbrengt die een bereik van 400 mijl of 644 kilometer haalt op een enkele acculading.

Musk trad tijdens zijn presentie in het Californische Mountain View niet verder in detail over deze uitspraak; zo gaf hij niet aan of de 400 mijl doorbroken zal worden door een bestaand model te updaten door middel van betere accutechnologie, of bijvoorbeeld door een nieuw model zoals de Model Y, die overigens vanaf volgend jaar op de markt moet komen.

Musk liet onder meer een grafiek zien waarbij het maximale bereik van meerdere elektrische personenauto's naast elkaar werd gezet. Volgens de getoonde gegevens steken alle Tesla-modellen, maar vooral de Model S daarbij nog altijd boven de rest uit. "Geen elektrische auto heeft het bereik van de eerste Model S uit 2012 voorbijgestreefd", zei Musk. De Model S haalt volgens de EPA-keuring 370 mijl of 595km.

Daarbij kon hij het niet laten om enigszins de draak te steken met concurrenten, zoals de Audi e-Tron. In een eerdere slide over de energie-efficiëntie in de vorm van het aantal mijl per kWh, komt de Model 3 er het beste uit met bijna 4 mijl per kWh. Deze gegevens zijn gebaseerd op EPA-metingen en dus niet de in Europa veelal gebruikte wltp-norm. In de getoonde slide komt de Audi e-tron net boven de 2 mijl per kWh uit, wat Musk ertoe bracht om met een enigszins ingehouden lach te melden dat er bij de e-tron 'ruimte voor verbetering' is.

De topman van Tesla ging ook kort in op de capaciteit om Tesla-auto's geheel autonoom te laten rijden. "Elke auto die we sinds oktober 2016 hebben gemaakt heeft de capaciteit voor volledig autonomie met alleen het vervangen van de computer". Daarbij doelt hij op de in april gepresenteerde zelfontworpen chip Deze zogeheten Full Self-Driving Computer, die achter het dashboardkastje wordt gemonteerd en al standaard in relatief nieuwe Model S- en X-auto's en de Model 3-exemplaren zit, moet volledig autonoom rijden mogelijk maken, al moest Musk erkennen dat er hiervoor nog wel toestemming van overheden nodig is.