Elon Musk: Tesla's met HW2+ krijgen eind dit jaar gratis upgrade voor FSD

Tesla-auto's van ná oktober 2016 kunnen volgens Elon Musk 'waarschijnlijk' eind dit jaar een nieuwe chip krijgen waarmee de auto zelfrijdend kan worden. Het gaat om de nieuwe FSD-chip, die ook al in modernere Tesla's zit.

Tesla's eigen chip wordt gratis aangeboden aan Tesla-bezitters die voor het Full Self Driving-pakket hebben betaald. Dat kost in Nederland 5300 euro, al speculeerde Musk eerder al dat die prijs flink gaat stijgen. Volgens Musk zijn er op dit moment een half miljoen auto's in omloop die aanspraak maken op die chip, al is niet in al die gevallen voor de upgrade betaald. Ook bestuurders zonder het FSD-pakket komen in aanmerking voor de nieuwe chip, maar dat kost hen wel geld.

Musk zegt op Twitter dat bezitters van een Tesla met de oude hardware hun chips gratis kunnen vervangen door de nieuwe. De Full Self Driving-chip is de eerste chip die door Tesla zelf is ontworpen. Die moet Nvidia's Drive PX 2 vervangen, de huidige chip die wordt gebruikt in auto's met Hardware 2+. Alle auto's met HW2+ zijn compatibel met de nieuwe chip, zegt Musk. Daar moet wel bij worden gezegd dat de Full Self Driving-software nog niet beschikbaar is voor de auto's, hoewel Tesla daarover al lang beloftes doet.

Musk zegt dat autobezitters met oudere Tesla's 'waarschijnlijk' aan het einde van het vierde kwartaal een upgrade krijgen naar de nieuwe chip. Het is niet duidelijk of het omruilprogramma ook direct in Nederland beschikbaar komt.