Logitech brengt twee G Pro-gameheadsets uit

Logitech heeft twee nieuwe gameheadsets uitgebracht onder zijn Logitech G-merknaam. Het topmodel G Pro X onderscheidt zich vooral van de G Pro door de Blue Vo!ce-software van microfoonfabrikant Blue.

Blue Vo!ce laat de gebruiker volgens Logitech kiezen uit verschillende realtimestemfilters. Zo zijn er profielen die de hoeveelheid ruis verminderen, compressie toevoegen of de stem van de gebruiker helderder laten klinken. De Blue Vo!ce-instellingen omvatten ook enkele pro-grade-effecten, zoals een de-esser en de-popper, en zijn geïntegreerd in de G Hub-gamesoftware van Logitech zelf. Een andere extra van de G Pro X is DTS Headphone:X 2.0, waarmee de hoofdtelefoon de 3d-omgeving van de originele opname probeert na te bootsen.

De G Pro- en G Pro X-hoofdtelefoons zijn uitgerust met dezelfde 50mm-audiodriver die onlangs debuteerde in de Logitech G935. De headsets zijn gemaakt van aluminium en staal, voorzien van zachte oorkussens en uitgerust met een in kunstleer gewikkelde hoofdband. In de verpakking zitten ook een externe usb-geluidskaart en y-splitter om microfoon en hoofdtelefoon te scheiden. Bij de G Pro X levert de accessoirefabrikant een tweede set oorkussens mee die met velours zijn bedekt, evenals een extra kabeltje voor de verbinding met een mobiel toestel.

De twee nieuwe gameheadsets verschijnen eind juli op de markt. De Logitech G Pro X heeft een adviesprijs van 129 euro, de G Pro wisselt voor 100 euro van eigenaar.