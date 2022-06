Logitech brengt G Pro X Wireless-gameheadset in augustus uit voor 200 euro

Logitech heeft de G Pro X Wireless gepresenteerd, een draadloze variant van de G Pro X. De G Pro X Wireless gebruikt een 2,4GHz-verbinding om de koptelefoon via een usb-dongle met een Windows-pc te verbinden. De koptelefoon heeft een accuduur van maximaal twintig uur.

De Logitech G Pro X Wireless heeft twee 50mm-audiodrivers en een frame van aluminium en staal. De oorkussens en hoofdband zijn gemaakt van kunstleer en traagschuim. De koptelefoon heeft ondersteuning voor dts 7.1, waarmee digitale surroundsound mogelijk wordt, en heeft een afneembare microfoon.

Met een volle accu en een geluidsvolume van vijftig procent, kan de G Pro X Wireless twintig uur mee op een acculading. Het bereik bedraagt maximaal dertien meter. Opladen van de koptelefoon gaat via een usb-c-naar-usb-a-kabel, bij de koptelefoon wordt hiervoor een 1,8 meter lange kabel geleverd. De G Pro X Wireless is compatibel met Windows 7 of hoger. In de doos zitten verder extra oorkussens, de Lightspeed-dongle, een draagzak en de handleiding.

Net als de reguliere G Pro X, krijgt de draadloze variant Blue Vo!ce mee. Deze technologie biedt stemfilters om bijvoorbeeld de hoeveelheid ruis te verminderen of om compressie toe te voegen. De Logitech G Pro X Wireless is naar verwachting in augustus te koop. De adviesprijs in Nederland en België bedraagt 200 euro.