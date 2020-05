Logitech toont tenkeylessvariant van mechanisch G915 Lightspeed-toetsenbord

Logitech heeft het G915 TKL Tenkeyless Lightspeed Wireless RGB-toetsenbord onthuld, een kleinere variant van de reguliere G915. Dit toetsenbord mist de numerieke toetsen aan de rechterkant, waardoor het draadloze, mechanische toetsenbord 107 mm smaller is.

De Logitech G G915 TKL heeft net als de grotere variant low-profile mechanische toetsen die een werkingsafstand van 1,5mm hebben en een werkingskracht van 50 gram. Gebruikers kunnen kiezen tussen Linear-, Tactile- en Clicky-GL-schakelaars van Logitech. De Linear-toetsen moeten voor een lineaire toetsaanslag zorgen, terwijl de tactiele variant een voelbare klik geeft. De Clicky-versie heeft een voelbare en hoorbare klik.

Het toetsenbord is 368x150x22mm en weegt zonder kabel 810 gram. Verbinding met de host gaat via de Lightspeed Wireless-dongle, waarvoor het toetsenbord een opbergruimte aan de achterzijde heeft. Logitech noemt een pollingsnelheid van 1ms, de verbinding gaat via 2,4GHz en wisselt van kanaal om interferentie zoveel mogelijk tegen te gaan.

Het toetsenbord kan volgens Logitech maximaal 1080 uur draadloos werken met de rgb-verlichting uitgeschakeld. Met de toetsenbordverlichting ingeschakeld, is dit maximaal 40 uur. Dit is overigens tien uur langer dan de accuduur van de grotere variant. Het volledig opladen van de G915 TKL duurt minder dan 4 uur, voor het opladen kan het toetsenbord via de 1,8 meter lange micro-usb-kabel worden verbonden aan de computer. Tijdens het opladen kan het toetsenbord ook worden gebruikt. Het toetsenbord heeft ook ondersteuning voor bluetooth.

Voor de toetsenverlichting kan het toetsenbord worden gekoppeld aan de Logitech G HUB Advanced Gaming Software. Gebruikers kunnen kiezen uit zo'n 16,8 miljoen kleuren voor de toetsen. Met deze software kunnen gebruikers ook de drie macro-profielen instellen. Logitech verwacht de G915 TKL in juni te kunnen leveren, het toetsenbord krijgt een adviesprijs van 229 euro. Tweakers testte afgelopen september de reguliere G915.