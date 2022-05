Logitech introduceert mechanisch K845-toetsenbord met achtergrondverlichting

Logitech introduceert nieuw mechanisch toetsenbord met achtergrondverlichting. Het K845 Mechanical Illuminiated Keyboard is verkrijgbaar met vijf verschillende soorten switches, waaronder Cherry MX Red en MX Blue. Prijzen beginnen bij zestig dollar.

Het K845-toetsenbord heeft 'zwevende' toetsen en de behuizing is gemaakt van aluminium. De toetsen zijn geplaatst onder een kromming, wat volgens Logitech resulteert in een comfortabele typehouding. Met uitklapbare pootjes kan het toetsenbord onder een hoek van vier of acht graden worden gezet.

De achtergrondverlichting heeft vijf verschillende instellingen. Het is mogelijk om verschillende patronen te tonen of om de toetsen reactief te laten oplichten nadat ze zijn ingedrukt. De helderheid van de verlichting is ook instelbaar. Aan het toetsenbord zit een kabel van 1,8 meter en de afmetingen van de K845 zijn 127x435x6,5mm. Het gewicht is 780 gram.

Logitech levert het K845 Mechanical Illuminited Keyboard met vijf verschillende switches. Er is keuze uit rode, blauwe of bruine switches van Logitech zelf, en de MX Red- en MX Blue-switches van Cherry. De uitvoeringen met Logitechs eigen switches hebben een adviesprijs van zestig dollar, de Cherry-varianten kosten tachtig dollar. Europrijzen zijn nog niet bekendgemaakt. Volgens Logitech komt het toetsenbord 'binnenkort' uit.