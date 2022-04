Bose introduceert eerste gamingheadset onder QC 35-naam

Fabrikant Bose heeft zijn eerste gamingheadset aangekondigd. Het gaat om een variant van de QC 35 II, een reguliere hoofdtelefoon van Bose. Zonder de microfoon kan de hoofdtelefoon ook gebruikt worden voor muziek luisteren onderweg, zegt de fabrikant.

Omdat de headset voor gaming en muziek gebruikt kan worden, heeft Bose het op de productpagina over een 2-in-1-headset. De QC 35 II Gaming Headset heeft net als de reguliere versie actieve ruisonderdrukking. De module met de microfoon is aan te sluiten via een 3,5mm-poort. In de module zit een boom mic die achtergrondgeluid moet onderdrukken.

De accu gaat met bedraad gamen volgens Bose 40 uur mee, terwijl daar met draadloos gebruik 20 uur van over zou blijven. Met een kwartier laden zit de accu weer voor een achtste vol, goed voor 2,5 uur draadloos en 5 uur bedraad gebruik.

Bose doet de nieuwe headset vooralsnog alleen in de verkoop in de Verenigde Staten en Canada, terwijl een release in China snel moet volgen. Wanneer en of de headset in de Benelux verschijnt, is onbekend. De headset kost in de VS 330 dollar, ongeveer dezelfde prijs als een reguliere QC 35 II.