Marketingmateriaal toont Bose QuietComfort 45 met langere accuduur

Het marketingmateriaal van de Bose QuietComfort 45 is online verschenen. De koptelefoon krijgt volgens de informatie een kleinere accu dan zijn voorganger, maar een langere accuduur. In de Verenigde Staten zou de koptelefoon 329 dollar gaan kosten.

Een grote hoeveelheid foto's en promotietekst is in handen van WinFuture. De site publiceert geregeld informatie over nog niet uitgebrachte consumentenelektronica. Volgens het marketingmateriaal krijgt de koptelefoon actieve noisecancellation 'van wereldklasse', maar technische details daarover zijn nog niet bekend.

De Bose QuietComfort 45 krijgt een Aware-modus, waarin gebruikers naar muziek kunnen luisteren, maar ook de omgeving horen. Daarvoor worden de microfoons van de koptelefoon gebruikt om het volume te verlagen als er iets in de omgeving gebeurt. Ook krijgt de koptelefoon een volume-afhankelijke equalizer, een zogenaamde Active EQ.

In de koptelefoon zit een 460mAh-accu. Daarmee is de capaciteit lager dan bij de voorganger, die een 495mAh-accu heeft. Volgens Bose gaat de accu wel langer mee en kan er tot 24 uur muziek beluisterd worden, dat was 20 uur bij de voorganger.

Opladen gaat in 2,5 uur via USB-C. Met 15 minuten laden zou het mogelijk zijn om 2,5 uur muziek te beluisteren. De koptelefoon werkt met Bluetooth 5.1 en heeft ook een 3,5mm-jack. Volgens het marketingmateriaal is de koptelefoon 'schokkend licht', maar een gewicht wordt niet genoemd. De oorschelpen van de QC45 zijn gemaakt van kunstleer en zouden 'zeer comfortabel' zijn.

Vorige maand kwam de QC45-headset al in beeld via foto's die online gezet waren door de Amerikaanse keuringsinstantie FCC. De QC45 is de opvolger van de Bose QuietComfort 35 uit 2016. Van dat model verscheen een jaar later nog een variant met Google Assistent-integratie, maar verder is de QC35 II niet gewijzigd.

Bose gaat de nieuwe koptelefoon volgens WinFuture op korte termijn aankondigen en de prijs zou 329 dollar bedragen. Omgerekend met btw is dat zo'n 338 euro. De twee QC35-modellen hadden bij hun release een adviesprijs van 380 euro, maar het recentste model kost inmiddels minder dan 200 euro.