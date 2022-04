Bose kondigt draagbare SoundLink Flex-bluetoothspeaker aan

Bose heeft een nieuwe SoundLink-speaker uitgebracht. De SoundLink Flex is een draagbare speaker die waterdicht is en een extra stevig ontwerp heeft. Het apparaat kost 149 dollar, maar het is niet zeker of het apparaat naar Nederland komt.

De Flex is de eerste echt draagbare speaker binnen de SoundLink-lijn. Het apparaat is bedoeld voor buitengebruik, met name vanwege het rugged ontwerp en zijn afmetingen van 20x5,3x9,1cm. Het apparaat weegt 'minder dan een halve kilo'. Ook is de speaker water- en stofdicht en heeft deze hiervoor een IP67-rating. De accuduur bedraagt volgens Bose maximaal 12 uur. Het opladen gebeurt met USB-C, maar Bose schrijft niet hoe snel dat gaat.

De speaker kan automatisch detecteren hoe die georiënteerd is en het geluid daar vervolgens op aanpassen en ook kan het apparaat ruis verminderen. De speaker kan met bluetooth aan maximaal acht apparaten worden gekoppeld, en gebruikers kunnen ook meerdere Flexen aan elkaar koppelen voor stereogeluid. De Flex heeft fysieke knoppen voor het volume en om muziek te pauzeren of door te spelen.

De Flex kost 149 dollar. Omgerekend en met btw is dat zo'n 155 euro. Bose zegt niet of het apparaat in Nederland te koop komt. Andere SoundLink-apparaten zijn dat wel.