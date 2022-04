Canonical brengt Ubuntu 21.10 Impish Indri met Gnome 40 uit

Canonical heeft Ubuntu 21.10 uitgebracht. Impish Indri maakt gebruik van Gnome 40, een langverwachte verandering maar niet de meest recente release. De distro heeft verder relatief weinig uiterlijke veranderingen ondergaan.

Ubuntu 21.10 was al sinds een paar weken als bèta te downloaden, maar wordt in de loop van donderdag voor breder gebruik vrijgegeven onder gebruikers. De grootste verandering in het besturingssysteem is het gebruik naar Gnome 40, inmiddels een veelgebruikte desktopomgeving bij andere Linux-distro's maar waar Ubuntu nog geen gebruik van maakte. Dat is alsnog niet het meest moderne dat er beschikbaar is, want inmiddels is ook Gnome 41 al uit.

Een van de grotere veranderingen van Gnome 40 is dat de werkbladenwisselaar voortaan horizontaal is in plaats van verticaal. Gnome 40 heeft ook nieuwe gebarenbesturing om daar gebruik van te kunnen maken. Veel visuele veranderingen zitten er verder niet in de desktop. De Dock zit bijvoorbeeld nog steeds aan de linkerkant.

Ubuntu 21.10 wordt geleverd met LibreOffice 7.2 en Thunderbird 91. Voor Firefox wordt voortaan de Snap-applicatie de standaard. 21.10 is een kleine update en geen LTS-release. De ondersteuning loopt dan ook tot juli 2022, waarna Ubuntu 22.04 LTS verschijnt.