Ministerie doet aangifte tegen site voor frauduleuze CoronaCheck-QR-codes

Het ministerie van Volksgezondheid gaat aangifte doen tegen een site die zich voordeed als de CoronaCheck-app inclusief een QR-code. Gebruikers konden deze gebruiken om toegang te verkrijgen tot plekken waar een coronabewijs vereist is.

De desbetreffende site is inmiddels offline, maar was woensdag nog beschikbaar, meldt de NOS. Het ministerie doet maandag aangifte en heeft een onderzoeksbedrijf bewijsmateriaal laten verzamelen voor een eventuele strafrechtelijke zaak. De site leek sterk op de weergave van de CoronaCheck-app, met QR-code en daaronder illustraties van een fietser en skater. Gebruikers konden kiezen uit verschillende QR-codes die blijkbaar werden gedeeld.

Niet bekend is hoeveel mensen van de site gebruikmaakten om onterecht toegang te krijgen met de frauduleuze codes. De authentieke CoronaCheck-app kan QR-codes blokkeren bij vermoedens van misbruik. Dit is in de afgelopen week dertien keer gebeurd. Via messagingdiensten zouden vaker codes gedeeld worden. De QR-code geeft niet alleen aan of een persoon gevaccineerd of negatief getest is, maar bevat ook initialen en geboortedata. In combinatie met het verplicht tonen van een legitimatiebewijs zouden frauduleuze QR-codes ook aan het licht kunnen komen, maar op veel plekken wordt niet om een identiteitsbewijs gevraagd.