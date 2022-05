'Nederland gaat na of privésleutels Franse en Poolse corona-apps zijn uitgelekt'

Een cybercrimineel zegt Franse of Poolse corona-QR-codes te kunnen aanmaken die in Nederland als toegangsbewijs gebruikt kunnen worden. De Nederlandse overheid zou onderzoeken of de crimineel hiervoor gestolen privésleutels van de Franse of Poolse corona-apps gebruikt.

Bronnen 'rondom CoronaCheck' zeggen tegen RTL Nieuws dat het ministerie van Volksgezondheid rekening houdt met een situatie waarin de privésleutels gestolen zijn. Met deze privésleutels kunnen cybercriminelen volgens het nieuwsmedium eigen QR-codes aanmaken, waarin ze een naam en geboortedatum kunnen aangeven, inclusief vaccinatiestatus. Zo zouden criminelen QR-codes voor anderen kunnen maken, waardoor mensen zonder vaccinaties of getest te zijn toch toegang krijgen tot bijvoorbeeld horeca.

Een andere mogelijkheid is dat de crimineel een malafide medewerker is van het Franse of Poolse equivalent van de GGD, of samenwerkt met een medewerker van zo'n gezondheidsdienst. Deze medewerker zou dan de QR-codes aanmaken en aan de crimineel doorverkopen.

RTL Nieuws kwam de crimineel op een hackersforum op het spoor, waar hij of zij voor driehonderd euro malafide corona-QR-codes zou verkopen. De crimineel heeft meerdere QR-codes aan het nieuwsmedium laten zien, die uit Frankrijk en Polen afkomstig waren. Het gaat om Europese codes die daardoor ook in Nederland en België geldig zijn.

Op Twitter deelt RTL Nieuws-journalist Daniël Verlaan twee voorbeelden die hij van de crimineel heeft gekregen. In een van de gevallen zou het om Adolf Hitler gaan die in 1900 is geboren; naast de naam valt ook het jaartal op, de oudste nog levende persoon is namelijk in 1903 geboren.