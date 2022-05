Privésleutels van corona-apps zijn niet gestolen

De privésleutels van de Franse en Poolse corona-apps zijn niet gestolen. De credentials van een werknemer zijn uitgelekt, waardoor woensdag een aanvaller neppe Europese coronacodes kon aanmaken onder de naam Adolf Hitler.

In een van de repo's op GitHub zijn credentials voor de Digital Green Certificate-frontend gevonden, schrijven ontwikkelaars die zich met de Europese coronapas-applicatie bezighouden. Die credentials maakten het mogelijk in te loggen op de webportal waarmee coronapassen konden worden gemaakt. Dat gebeurde deze week, toen criminelen een geldige QR-code wisten te genereren onder de naam Adolf Hitler. Het ministerie van Volksgezondheid begon toen een onderzoek, omdat de crimineel zelf het gerucht verspreidde dat hij de privésleutels van de corona-apps van verschillende Europese landen had gehackt. Hij dreigde die op 4chan openbaar te maken.

Nu blijkt dus dat de privésleutels niet gestolen zijn. In plaats daarvan had iemand alleen toegang tot de mogelijkheid om losse QR-codes te maken en niet om bijvoorbeeld alle QR-codes ongeldig of juist geldig te maken. In andere Europese landen is het toestaan of intrekken van een groen vinkje in de coronapas centraal per land geregeld, maar in Nederland is dat niet het geval.