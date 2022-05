Onlangs kwam naar buiten dat een gevaccineerde Nederlander na een positieve coronatest tóch zijn QR-code in CoronaCheck gebruikte om binnen te komen bij uitstapjes. Dat riep opnieuw de discussie op: moeten vinkjes van gevaccineerden groen blijven na een positieve test?

Zaterdag uit eten, zondag naar een evenement op het Amsterdam Dance Event en maandag op het vliegtuig. Een met corona besmette man deed dat, omdat zijn code groen bleef, schreef Hart van Nederland. Waarom hij van de GGD hoorde dat de code niet ingetrokken werd? Omdat het niet kan. Op het oog lijkt het makkelijk, want de Belgische CovidSafe-app is wél aangepast om de groene vinkjes van positief geteste gevaccineerde mensen tijdelijk in te trekken. Waarom zou dat dan in Nederland niet kunnen?