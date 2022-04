Het reisadvies van de Rijksoverheid in Nederland is duidelijk: "Blijf in Nederland." Dat is deze zomer, als een deel van Nederland gevaccineerd is, misschien wel anders. Veel mensen zullen met vakantie willen en veel toeristische gebieden willen ongetwijfeld weer meer mensen ontvangen. Dan is de vraag hoe dat veilig kan. De Europese Commissie denkt daar een antwoord op te hebben: een digitaal groen certificaat, een app om te bewijzen dat je bent gevaccineerd tegen corona en dus kunt reizen binnen Europa zonder risico op besmetting.

Dat roept ongelofelijk veel vragen op. Mag je niet reizen zonder vaccinatie of is een negatief testresultaat ook voldoende? Maakt het nog uit welk vaccin je hebt gehad? Daarnaast zijn er technische vragen. Hoe gaat dat werken en wat als je geen smartphone hebt om een app op te zetten? Hoe verhoudt dit plan zich tot CoronaCheck in Nederland?