Minister: kabinet kan in juni besluit nemen over invoering van vaccinatiebewijs

Het Nederlandse kabinet kan begin juni een besluit nemen over het invoeren van vaccinatiebewijzen voor nationaal en internationaal gebruik. Voor de vaccinatiebewijzen wil het ministerie van Volksgezondheid de CoronaCheck-app gebruiken.

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge schrijft dat het kabinet naar verwachting begin juni een besluit kan nemen, om dit daarna aan de Tweede Kamer te kunnen voorleggen. De Jonge wil eerst wachten op adviezen van onder meer het OMT en de Gezondheidsraad over de besmettingsrisico's van gevaccineerden.

De Jonge wil het vaccinatiebewijs alleen invoeren als het duidelijk is dat vaccinaties daadwerkelijk zorgen voor minder besmettingen en als een 'aanzienlijk deel' van de bevolking is gevaccineerd. Daarnaast wacht de minister tot er meer duidelijk is over het Digitale Groene Certificaat van de Europese Commissie.

Het besluit zal gaan over de vaccinatiebewijzen voor nationaal gebruik en internationale reizen, die allebei gebruik zullen maken van de CoronaCheck-app. Daarbij gaat het om twee verschillende testbewijzen met twee verschillende QR-codes. Bij de QR-code voor nationaal gebruik, zoals voor evenementen, zal het voor het evenement niet zichtbaar zijn of het gaat om een testbewijs, een vaccinatiebewijs, of een bewijs dat de bezoeker onlangs hersteld is van het coronavirus. Het vaccinatiebewijs komt dus boven op de huidige testbewijzen die het kabinet nu gebruikt voor proefevenementen.

Het evenement ziet alleen dat er sprake is van een geldige QR-code waarmee de bezoeker naar binnen mag, inclusief gedeeltelijke persoonsgegevens als voorletter en geboortedatum om de juiste code aan de juiste persoon te kunnen koppelen. Tweakers schreef eerder een Plus-artikel over de CoronaCheck-app.

Voor internationale reizen moeten Nederlanders een andere QR-code tonen, omdat deze QR-code wordt gekoppeld aan het Digitale Groene Certificaat. Dit certificaat is een plan van de Europese Commissie en eist meer gegevens, zoals of er sprake is van een test-, vaccinatie- of herstelbewijs. Daarnaast moet deze QR-code kunnen werken met apps van andere landen. Deze code zal ook meer persoonsgegevens bevatten, al geeft de minister hier geen details over. De Jonge stelt wel dat het verwerken van deze persoonsgegevens volgens de AVG zal verlopen.

De Europese Commissie en het Europees Parlement hebben nog geen besluit genomen over het certificaat. De minister verwacht dat dit certificaat via een verordening op 21 juni van kracht zal worden. Daarna is er nog een overgangsperiode van zes weken zodat landen de verordening uit kunnen voeren. De Jonge zegt echter dat het gezien de zomervakantie van belang is om 'geen tijd te verliezen' en van start te gaan zodra het 'medisch en technisch verantwoord is'. Tweakers schreef eerder een Plus-achtergrondartikel over dit digitale groene certificaat.

De gegevens over of iemand wel of niet gevaccineerd is, zullen uit het Covid-19-vaccinatie Informatie en MonitoringsSysteem komen, of CIMS. Dit systeem wordt door het RIVM onderhouden en is opt-in voor gevaccineerden. Voor mensen die gevaccineerd zijn en geen toestemming voor opname in CIMS hebben gegeven, kan CoronaCheck straks de decentrale systemen van vaccineerders benaderen. Het gaat om bijvoorbeeld de GGD of huisartsen, die zelf de vaccinatiegegevens in eigen systemen plaatsen. Wanneer mensen uit CIMS of een ander systeem hun vaccinatiebewijs willen ophalen, moeten zij via DigiD inloggen.

Voor mensen die hun gegevens ook niet in deze systemen hebben, of waarvan het systeem nog niet aan CoronaCheck is gekoppeld, of die geen smartphone of pc hebben, wordt een 'alternatief' ontwikkeld.