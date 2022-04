CoronaCheck-Androidapp vereist voorlopig Chrome of Firefox voor vaccinatiebewijs

Gebruikers die met de CoronaCheck-Androidapp een vaccinatiebewijs willen ophalen om een QR-reiscode te genereren, moeten daarvoor Google Chrome, Firefox of de Samsung-browser hebben geïnstalleerd op hun telefoon. Later volgt ondersteuning voor meer browsers.

Meerdere tweakers geven op Gathering of Tweakers aan een foutmelding te krijgen als ze zonder ondersteunde Androidbrowser geïnstalleerd te hebben een vaccinatiebewijs proberen op te halen in de CoronaCheck-app. Het gaat om de stap waarbij gebruikers in moeten loggen in DigiD om dit vaccinatiebewijs op te kunnen halen. Volgens deze foutmelding is het 'ophalen' afgebroken en is het nu 'mogelijk te druk'. Gebruikers wordt aanbevolen om het later opnieuw te proberen. Het ligt echter niet aan drukte: wanneer gebruikers bijvoorbeeld Chrome installeren, lukt het inloggen via DigiD wel.

Het probleem treedt op omdat gebruikers bij de CoronaCheck-app via de browser naar de DigiD-app worden geleid. Op Github geeft CoronaCheck-ontwikkelaar Jan Jaap de Groot aan dat de Android-CoronaCheck-app Chrome, Firefox en Samsungs browser ondersteunt. Heeft de gebruiker deze browsers gedeactiveerd of niet geïnstalleerd, dan kan er dus geen vaccinatiebewijs worden opgehaald binnen de CoronaCheck-app. Een browser als Edge of Brave is hiervoor dus niet geschikt.

Opvallend detail is dat gebruikers in de app op de optie kunnen klikken dat ze geen DigiD hebben. Deze opent dan in de standaardbrowser een informatiepagina over DigiD, ook als de gebruiker alleen Edge of Brave geïnstalleerd heeft. Drukt de gebruiker op deze 'Ik heb geen DigiD'-optie zonder dat er een browser is geïnstalleerd, dan crasht de app.

Softwarearchitect van de CoronaCheck-app Ivo Jansch zegt tegen Tweakers dat het gedwongen gebruik van 'deze drie meest voorkomende Androidbrowsers' niet bewust is. Het zou gaan om een flag die binnen de app is aangevinkt, waardoor alleen de stock-browsers worden ondersteund. "We willen eigenlijk alle browsers ondersteunen, maar op dit moment zijn we druk bezig met de QR-code voor het internationale reiscertificaat. Deze wordt op donderdag 1 juli geactiveerd. Ik verwacht daarom dat extra browsers in de komende dagen worden ondersteund."

Andere overheidsapps, zoals de Berichtenbox-app, kunnen direct naar de DigiD-app schakelen zonder dat er überhaupt een browser geïnstalleerd hoeft te zijn. Dat CoronaCheck dit vooralsnog niet kan, is volgens Jansch een bewuste keuze. "DigiD werkt met twee flows; een app-to-appflow zoals Berichtenbox gebruikt en een web-to-appflow zoals CoronaCheck nu gebruikt. Het voordeel van die web-to-appflow is dat je in de browser ervoor kan kiezen om zonder de DigiD-app in te loggen, waardoor gebruikers die de DigiD-app nog niet hebben ook hun vaccinatiebewijs kunnen ophalen. Het is wel later de bedoeling om die app-to-appflow ook in te bouwen in CoronaCheck."

Jansch zegt tot slot dat de ontwikkelaars willen kijken naar de foutmeldingen die de app nu serveert. Wanneer gebruikers nu bijvoorbeeld zonder een ondersteunde browser te hebben geïnstalleerd een vaccinatiebewijs willen ophalen, krijgen ze de foutmelding dat het nu mogelijk te druk is. Deze foutmelding noemt Jansch een bug; foutmeldingen moeten in de toekomst specifieker zijn voor de fout.

De CoronaCheck-app heeft sinds donderdag DigiD-integratie, om het vaccinatiebewijs via Mijn RIVM op te kunnen vragen. Met dit vaccinatiebewijs kunnen gebruikers een QR-code genereren, om in het binnenland aan te kunnen tonen dat ze volledig gevaccineerd zijn. Vanaf 1 juli kan er met hetzelfde vaccinatiebewijs een andere QR-code worden aangemaakt voor reizen naar andere EU-landen. De iOS-app heeft voor zover bekend geen browserproblemen.