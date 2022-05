Chrome 92 krijgt verbeterde phishingdetectie en wordt minder cpu-intensief

Google heeft een nieuwe versie van Chrome aangekondigd, Chrome 92. De nieuwe versie moet de komende weken uitgerold worden en belooft verbeterde phishingdetectie, waardoor Chrome bovendien minder cpu-intensief is.

Elke keer dat een gebruiker een pagina bezoekt, evalueert Chrome of het een phishingwebsite betreft, door deze onder andere op kleurgebruik te vergelijken met bekende phishingsites. Dat gebeurt in de browser, wat normaliter een aanzienlijk cpu-gebruik veroorzaakt. Chrome 92 gaat dat volgens Google vijftig keer sneller doen, terwijl het cpu-gebruik van de browser met 1,2 procent verlaagd zou worden. Dat schrijft de techgigant in een Chromium-blog.

Om sneller te zijn en minder rekenkracht van de cpu te vragen, gaat Chrome bij de kleurdetectie rgb-kleuren voortaan niet meer opslaan per hashmap voor elke pixel, maar indexeren naar kleur. Op die manier hoeven er drie keer minder pixels geteld te worden. Daarnaast worden aaneengesloten pixels met dezelfde kleur samengevoegd voor ze geteld worden. Als een achtergrond van een webpagina grotendeels dezelfde kleur is, hoeft het zo minder kleuren te tellen dan wanneer elke pixel los geanalyseerd wordt.

Op die manier belooft Google in Chrome 92 2,5 tot 50 keer sneller phishing te kunnen herkennen, wat voor de gemiddelde gebruiker neerkomt op 1,8 seconde sneller. Ook zorgt dit ervoor dat Chrome 1,2 procent minder rekenkracht van de cpu vraagt. Dat moet ook zorgen voor minder accuverbruik op laptops.

Naast deze verbetering heeft de nieuwe update van Chrome een lijst aan beveiligingsverbeteringen. Gebruikers met een Android-smartphone kunnen gemakkelijker toestemmingen voor bijvoorbeeld locatiegegevens per website beheren; die feature moet later ook naar andere platforms komen. IOS-gebruikers kunnen nu ook hun incognitotabbladen vergrendelen via Face ID, schrijft Macrumors.

Chrome-gebruikers kunnen in versie 92 ook de ingebouwde veiligheidscheck van de browser nu vanuit de adresbalk starten, door 'run safety check' te typen. Wanneer gebruikers dat doen, kijkt de webbrowser naar de veiligheid van opgeslagen wachtwoorden en controleert Chrome onder andere of er malafide browserextensies zijn geïnstalleerd. Verder wordt site-isolatie verbeterd in Chrome 92.

Toestemmingsbeheer en kleurdetectie bij pixels. Afbeeldingen via Google