Chromebook-gebruikers klagen over prestatieproblemen na Chrome OS-update

Verschillende Chromebook-gebruikers klagen over slechtere prestaties na een update van Chrome OS. Het gaat om versie 91.0.4472.147, de recentste stabiele versie van het besturingssysteem.

De bug werd aanvankelijk gemeld op Reddit. Sindsdien is het probleem ook verschenen in de Chromium Bug Tracker. Gebruikers melden daar dat het cpu-gebruik van hun Chromebooks na de update ongebruikelijk hoog is, ook als er geen applicaties openstaan. Soms zou het cpu-gebruik vaststaan op 99 procent.

Verschillende Chromebook-gebruikers melden daardoor aanzienlijke prestatieverminderingen in de Chrome-browser en andere delen van het besturingssysteem. Een Reddit-gebruiker stelt dat ook typen in de terminal traag is op zijn apparaat. Enkelen melden dat het probleem blijft bestaan na een fabrieksreset en het uitschakelen van alle Chrome-extensies.

Het is niet duidelijk hoeveel Chromebooks last hebben van prestatieproblemen na de recente Chrome OS-update. Android Police schrijft dat het probleem vooral wordt gemeld door Chromebook-gebruikers met de board name 'grunt' of 'hatch'. Tegelijk heeft niet iedereen die getroffen is, voldoende details gedeeld over zijn apparaat. Het is dus niet duidelijk of het probleem zich alleen op dergelijke Chromebooks voordoet.

Het is in ieder geval aan te raden om enkele dagen te wachten met het updaten naar deze versie van Chrome OS. Gebruikers kunnen de update bijvoorbeeld voorkomen door hun laptop niet af te sluiten, schrijft ook Android Police. Reguliere Chromebook-gebruikers hebben geen mogelijkheid om automatische updates uit te schakelen.