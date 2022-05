Canalys: markt Chromebooks groeide in een jaar tijd met 75 procent

In een jaar tijd werden er 75 procent meer Chromebooks verkocht. Dat stelt analysebureau Canalys in een rapport. Daarmee doet het Chromebook-segment het beter dan de globale pc-markt die 10 procent groeide. Ook de verkoop van tablets lijkt volgens Canalys te stagneren.

Het Amerikaanse HP blijft in het tweede kwartaal van 2021 marktleider in het Chromebook-segment met 36,4 procent, in vergelijking met 29,5 procent vorig jaar. HP verkocht afgelopen kwartaal volgens Canalys 4,32 miljoen Chromebook-toestellen. Lenovo verkocht tijdens het tweede kwartaal van dit jaar 2,5 miljoen Chromebooks en zag zijn marktaandeel stijgen van 20,8 procent vorig jaar naar 21,6 procent dit jaar. Op plaats drie staat Acer met 1,8 miljoen verkochte Chromebooks en 15,7 procent marktaandeel tegenover 15 procent in dezelfde periode vorig jaar.

"Het succes van Chromebooks blijft aanhouden", stelt Brian Lynch, analist bij Canalys. "Overheden en onderwijssystemen willen deze apparaten immers op lange termijn integreren. Omdat Google een stabiele marktpositie heeft verworven in het onderwijsveld, zullen ze er dit jaar alles aan doen om ook commercieel flink uit te pakken", klinkt het.

In het tabletsegment blijft Apple marktleider. De techreus uit Cupertino verkocht het afgelopen kwartaal naar verluidt 14,1 miljoen tablets en behaalt met dit resultaat 36,3 procent marktaandeel. Dat is enkele procentpunten minder dan de 38 procent marktaandeel dat het bedrijf vorig jaar kon claimen. Samsung doet het een pak beter op de tabletmarkt volgens Canalys. Het marktaandeel van het Zuid-Koreaanse bedrijf liep vorig kwartaal op naar 20,5 procent. Vorig jaar was dat nog 18,7 procent. Lenovo komt op plaats drie in de tabletmarkt. Het Chinese bedrijf had vorig jaar nog 7 procent marktaandeel, nu is dat 12 procent.

Op de globale pc-markt hoeft Lenovo zich ook geen zorgen te maken. Het bedrijf behaalde tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een marktaandeel van 19,7 procent. Vorig jaar was dat 18,1 procent. Apple neemt de tweede plaats in met 18,1 procent tegenover 16,7 procent vorig jaar. HP heeft het derde grootste marktaandeel van de globale pc-markt. Het Amerikaanse bedrijf bedient 15,8 procent van de markt. In 2020 was dat volgens Canalys nog 14,7 procent.