Google legt twee zeekabels aan die Midden-Oosten verbinden met Europa en Azië

Google gaat twee onderzeese glasvezelkabels aanleggen in het Midden-Oosten. Een van de twee kabels moet de verbinding maken met Zuid-Europa. De andere glasvezelkabel moet voor een betere dienstverlening zorgen in Azië. In 2024 moeten beide kabels operationeel zijn.

Het Blue Submarine-kabelsysteem zal Israël met Italië, Frankrijk en Griekenland verbinden. Het Raman Submarine-kabelsysteem moet voor een verbinding zorgen tussen Zuidwest-Aziatische landen Jordanië, Saoedi-Arabië en Oman, het Afrikaanse land Djibouti en het Zuid-Aziatische land India.

Beide onderzeese verbindingen bevatten zestien glasvezelparen, maar verder geeft Google geen details over de capaciteit. Volgens het bedrijf zullen vooral gebruikers van Google Cloud en andere Google-diensten profiteren van ‘de toegenomen capaciteit en verlaagde latency’. Leden van het consortium achter deze werken zullen de twee kabels op een later tijdstip met elkaar trachten te verbinden via land.