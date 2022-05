Ziggo sluit 60.000 huishoudens Leiden aan op GigaNet voor download van 1Gbit/s

VodafoneZiggo heeft 60.000 klanten in Leiden aangesloten op zijn zogenaamde GigaNet, waarmee die internet met een maximale downloadsnelheid van 1Gbit/s en 50Mbit/s upload kunnen afnemen. Landelijk staat de teller op 3,5 miljoen GigaNet-aansluitingen.

VodafoneZiggo heeft de afgelopen tijd 124.221 nieuwe connectoren geplaatst en verving 11.594 aansluitkabels in 6.625 straatkasten om Leiden te voorzien van de 1Gbit/s-downloadsnelheid. In de loop van 2022 krijgen klanten de mogelijkheid om abonnementen met een downloadsnelheid tot 1Gbit/s af te nemen. Ziggo biedt dat aan in combinatie met een uploadsnelheid van 50Mbit/s.

Het bedrijf gebruikt voor zijn GigaNet glasvezel naar de wijkkast; de verbinding naar de huiskamer gaat nog via de coaxkabel. Daarbij maakt Ziggo gebruik van docsis 3.1 om een downloadsnelheid van 1Gbit/s over coax mogelijk te maken. Het goedkoopste Giga-abonnement kost 71,50 euro per maand.

Ziggo startte in 2019 met het aanbieden van de 1Gbit/s-downloadsnelheid. In november vorig jaar breidde VodafoneZiggo het GigaNet uit naar een hele lijst met nieuwe steden, waaronder Groningen, Leeuwarden, Almere en Alkmaar. Het netwerk was al beschikbaar in Rotterdam, Amsterdam en de regio Utrecht. Nu is daar Leiden bijgekomen. Het is de bedoeling dat het gigabitnetwerk in de komende twee jaar uitgerold wordt naar heel Nederland.

Tijdens een test haalde VodafoneZiggo onlangs 10Gbit/s over het bestaande netwerk van glasvezel en coax, met behulp van docsis 3.1. Daarvoor gebruikte het zes aan elkaar gekoppelde modems, die allemaal maximaal 2,5Gbit/s konden verwerken. Ziggo zegt binnen een jaar snelheden van 10Gbit/s mogelijk te kunnen maken op dit netwerk.