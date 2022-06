Ziggo begint aanbieden gigabit-internet in nog eens elf steden

VodafoneZiggo begint in nog eens elf steden met het aanbieden van internet met een downloadsnelheid van 1Gbit/s. Dat gebeurde eerder in Amsterdam en Rotterdam. Dankzij de stap kunnen 650.000 extra huishoudens een abonnement nemen met hogere snelheid.

Het gaat om de steden Groningen, Leeuwarden, Heerenveen, Lelystad, Almere, Apeldoorn, Zaanstad, Haarlem, Alkmaar, Purmerend en Weesp. Om de snelheden mogelijk te maken, hebben monteurs afgelopen tijd 936.000 nieuwe connectoren geïnstalleerd en 87.000 aansluitkabels vervangen in ruim 50.000 straatkasten, aldus de provider. Vorige maand waren dat er 560.000 nieuwe connectoren bij huisaansluitingen en 53.000 aansluitkabels in 29.214 straatkasten. Bij het laatste deel van het netwerk, de coaxkabel van de wijk tot in de huiskamer, past Ziggo docsis 3.1 toe voor het 1Gbit/s-aanbod.

De hogere snelheden zijn vanaf dinsdag beschikbaar in de steden. Ziggo voegde vorige maand Rotterdam toe aan het gigabit-aanbod, waarna Amsterdam eerder deze maand live ging. Met de elf nieuwe steden komen er 650.000 huishoudens bij die de hogere snelheid kunnen krijgen.

In gebieden waar de upgrade nog niet live is, zit de maximale snelheid in het Max-abonnement met een snelheid van 500Mbit/s, bij een upload van 40Mbit/s. Dat is bij het Giga-abonnement 1Gbit/s down en 50Mbit/s up. Het abonnement is tien euro per maand duurder dan het Max-abonnement en kost met interactieve tv 98,50 euro per maand. Zonder tv is dat 76,50 euro per maand.