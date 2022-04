Ziggo biedt 1Gbit/s-abonnementen in gemeente Rotterdam aan

Ziggo heeft de technische voorbereidingen voor de komst van 1Gbit/s-abonnementen op zijn Rotterdamse kabelnetwerk afgerond en gaat weer van start met het aanbod in de gemeente Rotterdam. De uploadsnelheid ligt bij het abonnement op 50Mbit/s.

Ziggo heeft in de afgelopen maanden naar eigen zeggen meer dan 560.000 nieuwe connectoren bij huisaansluitingen geplaatst en 53.000 aansluitkabels in 29.214 straatkasten vervangen. In totaal zou meer dan zeventig kilometer nieuwe bekabeling in straatkasten en wijkcentrales geplaatst zijn. Bij het laatste deel van het netwerk, de coaxkabel van de wijk tot in de huiskamer, past Ziggo docsis 3.1 toe voor het 1Gbit/s-aanbod.

Eigenlijk was de planning dat Ziggo vanaf 24 maart 1Gbit/s zou aanbieden in Rotterdam en omgeving. De gevolgen van de coronacrisis maakten dat het bedrijf de aanleg moest stilleggen. Op 28 juli hervatte het bedrijf de aanleg en het aanbod in het Rotterdamse stadsdeel Hoogvliet. Vanaf dinsdag is het 1Gbit/s-aanbod dan alsnog beschikbaar in Rotterdam, Vlaardingen, Pernis, Rozenburg en Hoek van Holland.

Ziggo meldt dat na Rotterdam de volgende steden volgen met de aanleg van 1Gbit/s: Almere, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Groningen, Heerenveen, Leeuwarden, Lelystad, Nijmegen en Wageningen. Ten opzichte van de planning die het bedrijf in juli communiceerde ontbreekt Eindhoven in dat rijtje, terwijl Almere, Heerenveen en Lelystad zijn toegevoegd.