CableLabs publiceert Docsis 3.1-specificatie met uploadsnelheid tot 10Gbit/s

CableLabs heeft de uiteindelijke versie van de Full Duplex Docsis 3.1-specificatie voor kabelinternet gepubliceerd. De update van de standaard omschrijft de technologie voor kabelmodems om download- en uploadsnelheden van 10Gbit/s te ondersteunen.

CableLabs heeft de Full Duplex-bijwerking in oktober afgerond en inmiddels gepubliceerd als onderdeel van de Docsis v3.1 Physical Layer Specification versie I12. De aanvulling beschrijft de uitbreiding van docsis 3.1 met symmetrische snelheden.

CableLabs is een consortium van kabelbedrijven dat de ontwikkeling van de docsis-standaard beheert. In 2013 kondigde het versie 3.1 van de standaard aan, met ondersteuning voor downloadsnelheden tot 10Gbit/s en uploadsnelheden van maximaal 1 tot 2Gbit/s. Met de Full Duplex-uitbreiding richtte het consortium zich op het verhogen van de uplink, onder andere om te kunnen concurreren met glasvezel, dat veelal symmetrische snelheden biedt.

Kabelbedrijven en fabrikanten van netwerkapparatuur voor de kabelmarkt kunnen nu systemen ontwikkelen op basis van de Full Duplex Docsis 3.1-standaard. Het gaat daarbij met name om aanpassingen van de cable modem termination systems bij kabelbedrijven. Niet bekend is of en zo ja welke aanpassingen er aan modems moeten worden doorgevoerd. Dit zou de kosten voor kabelaars om Full Duplex in te voeren flink verhogen.

Momenteel zijn kabelaars zich aan het voorbereiden op de invoering van docsis 3.1. Delta introduceert dit volgend jaar; Ziggo is er nog mee aan het testen. Of providers plannen hebben om aan de slag te gaan met de full duplex-aanvulling op de standaard is nog niet bekend.