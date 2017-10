Ziggo start vanaf volgende week levering Connect Box van Arris

Ziggo start vanaf volgende week de levering van een Connect Box van fabrikant Arris. Het alternatief voor de bestaande Connect Box van Compal ondersteunt direct vanaf de levering WifiSpots en ipv6 full dual stack.

Wat hardware en uiterlijk betreft is de Arris TG2492LG identiek aan de Compal CH7465-LG, de huidige Connect Box. Gebruikers kunnen alleen aan de sticker onderop zien van welke fabrikant het apparaat afkomstig is. Het modem annex wifirouter ondersteunt docsis 3.0, dualband wifi-ac en 24x8-channel bonding. Het heeft vier gigabitethernetaansluitingen en usb 2.0. Tweakers ontving informatie over de komst van de Arris Connect Box; Ziggo heeft de komst bevestigd.

Het verschil met de Compal-variant is dat de Arris direct WifiSpots ondersteunt en voor klanten in de voormalige Ziggo-regio van voor april 2017 ipv6 full dual stack biedt. De Compal Connect Box krijgt deze functionaliteit later dit jaar. Ziggo meldt nog dat het netwerk in voormalig UPC-gebied niet geschikt is voor full dual stack. Gebruikers die na april 2017 Ziggo-klant werden, krijgen standaard ipv6 DS Lite.

De introductie van de Arris Connect Box betekent dat klanten vanaf 30 oktober ofwel deze, ofwel die van Compal kunnen krijgen. Ziggo wil een alternatief kunnen bieden als klanten problemen hebben met de firmware voor de een of de ander.

Daarnaast krijgt de Ziggo Media Box XL een software-update naar versie 3.4.2. Deze wordt vanaf 24 oktober gefaseerd verstrekt, aanvankelijk op kleine schaal. De update bevat verbeteringen voor het On Demand-menu, de Channel Bar, het hoofdmenu en de navigatie van de tv-gids. Zo bevat het hoofdmenu vanaf de update de optie om direct naar de apps te gaan en is de informatiebalk lager gepositioneerd zodat deze minder beeldruimte inneemt.