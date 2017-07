Ziggo brengt update uit die problemen packet loss Connect Box moet oplossen

Kabelaar Ziggo heeft een update uitgebracht die de problemen met packet loss met de Connect Box moet oplossen. De provider kondigde de komst van de update eind mei aan en hij is afgelopen dagen bij alle Connect Box-exemplaren aangeboden.

Ziggo heeft de nieuwe firmware met versie-aanduiding CH7465LG-NCIP-4.50.18.23-4-NOSH uitgestuurd voor alle Connect Box-modems van Compal, de CH7465-LG. De update moet de problemen met jitter en packet loss oplossen die klanten met de Connect Box ervaren. De modems in het voormalige UPC-dekkingsgebied hebben meteen een reset gekregen, die in de voormalige Ziggo-regio's krijgen de update binnen na de eerstvolgende handmatige reset.

Volgens de changelog van Ziggo zorg de update voor 'verschillende stabiliteitsverbeteringen'. Concreet spreekt het bedrijf erover dat het probleem met 'foutieve verbindingssnelheden voor apparaten op het Verbonden Apparaten-scherm' opgelost is, dat er meerdere kleine telefonieproblemen verholpen zijn, waaronder problemen met nummerweergave, antwoordapparatuur en ivr-problemen. Bovendien moet de firmware dhcp-clientcrashes voorkomen. Daarnaast verhelpt de update dat sommige apparaten soms niet op 5GHz kunnen verbinden en MacBooks zouden geen last meer hebben van het continu opzetten en verbreken van de verbinding. Verder is het probleem met uitval van wifi bij zware belasting verleden tijd, belooft het bedrijf.

De problemen hebben onder andere te maken met de Intel Puma-chipset van de Connect Box. Op het Ziggo-gebruikersforum geeft een gebruiker aan dat internet sneller is geworden, maar dat het nog te vroeg is om te melden dat de problemen opgelost zijn. Ziggo stelde eind juni de patch in het vooruitzicht. Wanneer de Ubee 3226 en een deel van de Horizon Mediabox-apparaten een update krijgen, is nog niet bekend.